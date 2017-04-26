Аэропорт Пулково проводит специальную акцию для ветеранов

26 Апреля 2017 года, 15:49

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Аэропорт Пулково в 2017 году продолжит ежегодную традицию специального обслуживания ветеранов в бизнес-салонах в праздничные дни.

С 29 апреля по 12 мая участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также их сопровождающим при вылете из Пулково предоставляется возможность бесплатного посещения бизнес-салонов, расположенных в централизованном пассажирском терминале. Для получения услуги пассажиру достаточно предъявить документ, подтверждающий один из указанных статусов.

В централизованном пассажирском терминале аэропорта расположены два собственных круглосуточных бизнес-салона ‒ в зале внутренних вылетов и в зале международных вылетов. Для посетителей оборудованы комфортабельные зоны ожидания, рабочие станции, оснащенные ПК и копировальным оборудованием, предоставляется бесплатный Wi-Fi, горячее питание, пресса, душевая комната. Схема размещения салонов доступна на сайте Пулково в разделе «Схема аэропорта».