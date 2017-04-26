На «Большом Радио» расскажут о том, как бороться с ВИЧ

26 Апреля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - ВИЧ – страшный диагноз, который всё чаще слышат россияне. Сейчас в группе риска находятся не только лица, ведущие аморальный образ жизни и наркозависимые, но и социально-благополучные граждане. Что делать, если есть подозрение на ВИЧ? Как обезопасить себя и своих детей? Как жить после такого страшного диагноза? Об этом расскажут гости программы «Точка зрения» главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов и заместитель главного врача Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи, главный внештатный специалист регионального Минздрава по профилактике ВИЧ-инфекции Татьяна Горбовая. Не пропустите эфир с ведущей Александрой Ретунской 27 апреля в 10 часов утра на волнах «Большого Радио».