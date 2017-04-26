Учащиеся первой мурманской школы были эвакуированы из-за подушки

26 Апреля 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в районе трех часов в полицию Мурманска поступило сообщение о подозрительном предмете, который был обнаружен в школе №1. До прибытия на место сотрудников правоохранительных органов администрация учреждения самостоятельно провела эвакуацию учащихся. Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова рассказала «Би-порту», что для поиска взрывчатых веществ была задействована служебная собака, выставлялось оцепление. В результате была найдена подушка в пакете.

Напомним, аналогичный случай произошел вчера в налоговой инспекции города, предметов, представляющих угрозу, также обнаружено не было.