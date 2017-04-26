КГМК завершила плановый ремонт рудно-термической печи в Никеле

26 Апреля 2017 года, 19:00

НИКЕЛЬ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — В плавильном цехе Кольской ГМК завершился плановый ремонт рудно-термической печи (РТП) №4. Модернизация и систематический ремонт оборудования позволяют улучшать условия труда и снижать воздействие производства на окружающую среду, отмечают в пресс-службе компании.

Ремонтные работы велись в течение двух недель, за это время была заменена огнеупорная футеровка штейнового и шлакового торцов, а также центральные торцевые колонны каркасов и участки технологических газоходов. Кроме того, были приведены в порядок гидравлические системы перемещения и перепуска электродов. С целью улучшения условий труда полностью заменены приточные системы; отремонтированы вытяжные системы, отводящие газ с рабочих мест плавильщиков.

Плановый ремонт должен обеспечить надежную и бесперебойную работу РТП-4 до капитального ремонта в 2018 году. Сейчас в плавцехе работают две рудно-термические печи, а также печь в режиме опытно-промышленного освоения технологии плавки брикетов. Систематический ремонт технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планомерно снижать выбросы сернистого газа, отмечают в компании.