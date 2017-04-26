В Петрозаводске отказываются расселять аварийное жилье

26 Апреля 2017 года, 16:50

ПЕТРОЗАВОДСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Жительница Петрозаводска в 2016 году выиграла судебное разбирательство по делу о предоставлении ей вне очереди квартиры по договору социального найма. На тот момент Альбина Коршакова числилась в очереди под номером 157. Согласно постановлению переселить ее из аварийного жилья должны были в течение пяти дней. Прошел год, женщина продолжает жить со сгнившим туалетом, водой из колонки и печным отоплением, ее цифра в списке – 126.

«Выяснилось, что о внеочередности речи нет – все петрозаводчане, выигравшие суды, оказываются в общей очереди. Дом в любой момент может сгореть от замыкания проводки или утонуть в фекалиях», – передает «Губернiя Daily».