Марина Ковтун заняла 76 место в национальном рейтинге губернаторов

26 Апреля 2017 года, 17:10

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования стали руководители российских регионов, хронологические рамки — март и апрель 2017 года.

Глава Мурманской области Марина Ковтун заняла в рейтинге 76 место из 85 возможных. Как отмечают эксперты, несмотря на распространение информации о грядущей отставке Ковтун, она существенно прибавила в «Национальном рейтинге». В последнее время появились надежды на ускорение реализации арктических проектов, связанных с развитием Северного морского пути. Успешно прошёл и визит в регион Дмитрия Медведева, вызванный пристальным вниманием федерального центра к стратегическому проекту Мурманского транспортного узла.

Кроме того, имидж Ковтун укрепило решение правительства России о создании в области территории опережающего социально-экономического развития «Кировск». Однако часть аналитиков критично воспринимает деятельность Ковтун, поскольку распространено мнение, что её назначение связано с установкой на перераспределение финансовых потоков в пользу заинтересованных лиц.

В целом статистические данные чаще играли на укрепление имиджа Марины Ковтун, чем на его ослабление. В частности, наблюдатели отмечали очень высокую динамику строительства жилых домов и высокую долю собственных доходов региона в его бюджете. Кроме того, к позитивной информации относилось соглашение об охране окружающей среды, заключенное с «Норникелем». Эта же компания в рассматриваемый период отрыла в Мурманске реконструированный перегрузочный терминал. В целом позитивную картину последних двух месяцев испортило массовое отравление детей в одном из городов региона.