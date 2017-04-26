В Мурманске обсудят госнадзор за соблюдением трудового законодательства

26 Апреля 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - В рамках проводимой реформы контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации Государственная инспекция труда в Мурманской области организует публичное обсуждение правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства.

Формат мероприятия предполагает прямой диалог представителей Государственной инспекцией труда в Мурманской области с ведущими работодателями Мурманской области.

Мероприятие состоится 27 апреля 2016 года в 11.00 по адресу: г.Мурманск, ул. капитана Буркова, д. 36 .