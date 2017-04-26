Энергетик ПАО «ТГК-1» из Карелии стал лауреатом международного конкурса

26 Апреля 2017 года, 17:26

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Энергетик ПАО «ТГК-1» филиала «Карельский» стал лауреатом конкурса Министерства энергетики России за инновацию в использовании программного обеспечения. Награждение Александра Соснина состоялось вчера в Санкт-Петербурге в рамках Российского международного энергетического форума.

Суть его проекта заключается в использовании программного обеспечения бизнес-анализа данных Microsoft Power BI для управления дебиторской задолженностью. Он помогает установить конкретного должника и понять, сколько времени человек не оплачивает тепловую энергию.

«Важно, что разработка универсальна – она использует данные из программы по сбыту тепловой энергии, с которой работает управление по сбыту, и позволяет оперативно добавлять вводные и анализировать связи внутри любых баз данных. При этом она проста в обслуживании и не требует капиталовложений», – цитирует «Губернiя Daily» Александра Соснина.