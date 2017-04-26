В Союзе промышленников и предпринимателей обсудили инновационные предприятия при учебных заведениях

26 Апреля 2017 года, 18:10

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прошло очередное заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Работодатели и представители образовательных организаций встретились, чтобы обсудить перспективы создания малых и средних инновационных предприятий при учебных заведениях, сообщили «Би-порту» в СПП.

Ряд малых инновационных предприятий уже работает на базе высших учебных заведений региона. Собравшиеся отметили, что проблем с инновационными разработками в мурманских вузах нет. Помимо уже работающих предприятий имеется ряд зарегистрированных патентов – результатов интеллектуальной собственности.

Тем не менее, законодательство о создании малых инновационных предприятий на базе вузов создает препятствия для успешной их работы. Одной из главных проблем остается аренда площадей под предприятие. Инновационное предприятие на базе вуза по закону не имеет никаких преференций и участвует в общей процедуре получения в аренду помещения этого же вуза.

«Также участники встречи отмечали, что, в целом, у инновационных предприятий те же проблемы, что и у других предприятий региона: кадровые проблемы, «северное удорожание» готового продукта, и т.д.», – передает пресс-служба СПП.

Еще одна сложность состоит в том, что по нормативным документам эффективность вуза оценивается как по количеству созданных малых инновационных предприятий, так и по объему реализованных продуктов НИОКР. Получается, что, например, при эффективной работе инновационного предприятия на базе образовательной организации, вуз начинает «терять» в показателях по доходам от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это приводит к тому, что перед руководителем учебного заведения стоит вопрос, какой из показателей выполнять.