К Дню Победы «Нордавиа» дарит 100% скидку на авиабилеты для ветеранов войны

26 Апреля 2017 года, 16:56

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — Авиакомпания «Нордавиа» проводит ежегодную акцию «По местам боевой славы». В рамках акции ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма могут совершать перелеты регулярными рейсами авиакомпании со 100% скидкой от тарифа экономического класса обслуживания без оплаты топливного сбора и иных сборов.

Акция проводится с 6 по 14 мая и распространяется на все маршруты «Нордавиа» при оформлении перевозочных документов в период с 20 апреля по 14 мая включительно. Приобрести авиабилеты можно в собственных офисах «Нордавиа» и в уполномоченных агентствах.

В рамках акции сопровождающие ветеранов лица могут совершить перелёт со скидкой 50% от нормального тарифа экономического класса, либо по любым опубликованным тарифам без скидок.

Кроме того, ветераны и сопровождающие их лица, совершающие свой перелет через аэропорт Домодедово, смогут воспользоваться услугами бесплатного размещения в ВИП-зале аэропорта. С 4 по 12 мая в Домодедово для ветеранов и сопровождающих будут созданы комфортные условия пребывания, сопровождение до борта воздушного судна при вылете и встреча по прилету, а также доставка комфортабельным транспортом и ускоренная выдача багажа.

Фото: М. Паламарчук