«МегаФон» разработал сервис для защиты детей в Интернете

26 Апреля 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ — «МегаФон» предлагает эффективный метод защиты детей от нежелательной информации в Интернете. Благодаря услуге «Детский интернет» юные пользователи просто не увидят на сайтах то, что для них не предназначено.

Согласно статистике, каждый седьмой подросток в возрасте от 12 до 17 лет проводит в Сети почти треть жизни, притом зачастую дети выходят в Интернет дети в то время, когда родители не могут контролировать их действия. Между тем интернет при всех его достоинствах таит потенциальные угрозы и психике детей, а также семейному бюджету и собственно устройству для выхода в Интернет – на многих сайтах легко «подхватить» вирусы.

Конечно, из-за всего перечисленного вовсе запрещать детям пользоваться интернетом не стоит, считают в «МегаФоне». В Сети есть множество полезных ресурсов, помогающих учиться, познавать мир, общаться со сверстниками, а нежелательный контент можно убрать чисто «технологически» – просто подключив «Детский интернет» от «МегаФона». Эта услуга работает по принципу «белого» списка – сайты, не предназначенные для детей и подростков, на их устройствах просто не откроются. «Чистка» контента происходит и на разрешенных ресурсах – там будут заблокированы всплывающие баннеры, реклама или ссылки на другие сайты, где обычно и «прячутся» вирусы. Такая технологическая защита зачастую намного эффективнее, чем запреты или беседы с детьми о том, на какие сайты нельзя заходить и как нужно вести себя в интернете.