Юные мурманчане почтили память солдат

26 Апреля 2017 года, 19:20

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня были подведены итоги VI литературно-краеведческого конкурса, посвящённого памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На конкурс было представлено множество детских литературных работ, часть из которых повещена Великой Отечественной войне. Рассказы и письма детей были распределены по трем номинациям: «Что можно сказать семье солдата, погибшего на войне», «Письмо ветерану боевых действий», «Мой брат, отец, сосед или просто знакомый ветеран боевых действий». Главная задача конкурса – сохранить память о военных событиях для последующих поколений.

Патриотическая работа, которую проводят власти города, позволяет не только углубиться в историю своей страны и города, но и лучше узнать семейную историю. В 2014 году Мурманск включился во Всероссийскую акцию «Бессмертный полк». В составе праздничной колонны по центральным улицам города-героя 9 мая пройдут ученики 8–11-х классов мурманских школ и гимназий с портретами героев в руках.

АГМ