Несколько гаражей горели в Мурманске

27 Апреля 2017 года, 08:30

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске 26 апреля от огня пострадали сразу несколько гаражей. Так, сообщение о возгорании одного из них на улице Свердлова поступило в МЧС в 14 часов. В результате пожара обгорела внутренняя обшивка стены, под тяжестью снега обвалилась кровля. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделении: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ещё один пожар произошёл на улице Сафонова около 16 часов. В гараже обгорела и разобрана внутренняя обшивка кровли по всей площади. Автомобиля в гараже не было. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделении: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.