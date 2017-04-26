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Главная » НОВОСТИ » ЖСК «Мурманск 29» и УК «Северная» удостоены награды «Образцовый управдом»
 
 
 
 
27 Апреля 2017 года, 09:00

ЖСК «Мурманск 29» и УК «Северная» удостоены награды «Образцовый управдом»


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - В Санкт-Петербурге в рамках V Российского международного энергетического форума состоялось заседание круглого стола «Актуальные вопросы работы с потребителями на энергетическом рынке» при участии ПАО «ТГК-1», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», АО «Газпром теплоэнерго», а также других компаний энергетического рынка страны.

В рамках мероприятия руководители ведущих энергокомпаний страны совместно с представителями органов власти, управляющих организаций, а также экспертами отрасли обсудили самые острые и актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и энергетической сферы.

Лучшими практиками в организации расчетов за коммунальные услуги и выстраивании платежной дисциплины поделились главы управляющих компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ростовской, Мурманской и Ленинградской областей и других регионов России.

«Сегодня для нас важно консолидировать работу не только в регионах присутствия ПАО «ТГК-1», но и в других субъектах Российской Федерации. Мы стремимся наладить эффективную работу с управляющими организациями для того, чтобы оказать позитивное влияние на развитие жилищно-коммунального сектора. Уверен, что подобные встречи и обмен опытом будут способствовать выстраиванию конструктивного диалога между поставщиками ресурсов и потребителями, – рассказал Эдуард Лисицкий, заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1», – надеюсь, что в следующем году наше мероприятие поддержит еще больше энергокомпаний, расширится география проекта, и мы узнаем о новых практиках в работе образцовых управдомов».

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В завершении круглого стола прошло вручение первой межрегиональной премии «Образцовый управдом» по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии за 2016 год.

В Санкт-Петербурге награды получили председатели ЖСК-802, ЖСК-955, ЖСК «Энергетик».

В Петрозаводске отмечен генеральный директор ООО «Управляющая компания Выбор».

В Мурманской области почетного приза удостоены генеральный директор УК «Северная» Татьяна Сизова (г. Апатиты) и председатель ЖСК «Мурманск 29» Антон Евсюткин (г. Мурманск).

На сайте ПАО «ТГК-1» можно ознакомиться с Рейтингом исполнителей коммунальных услуг, а также с порядком ограничения теплоснабжения для предприятий, коммерческих компаний, нежилых помещений.

Подробную информацию о сбытовой деятельности компании также можно получить на странице «ТГК-1 – жителям» в социальной сети ВКонтакте.

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