В Мурманске пройдёт акция «Марш парков»

27 Апреля 2017 года, 09:25

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится ежегодная международная акция «Марш парков». Мероприятие призвано объединить неравнодушных людей вокруг идеи поддержки особо охраняемых природных территорий.

В этом году акция проходит под девизом «Заповедной России сто лет». Именно сто лет назад в 1917 году был создан первый в России заповедник Баргузинский.

В рамках акции состоится выступление специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, демонстрация фильма «Хранители Севера». Сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Ольга Петрова расскажет необходимости сохранять малонарушенные природные сообщества. Все желающие смогут принять участие в викторине, подготовленной сотрудниками Мурманской областной научной библиотеки.