Рабочая группа займется решением проблемы с электрообогревом в Кандалакшском районе

27 Апреля 2017 года, 10:23

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — На заседании комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ, которое состоялось 26 апреля, депутаты рассмотрели ситуацию, сложившуюся в Кандалакшском районе.

Напомним, что в некоторых муниципалитетах района жители квартир, переведенных на электрообогрев, продолжают получать квитанции за центральное отопление. Областные и местные власти пытались решить проблему, однако вопрос до сих пор остаётся нерешённым.

Жители Кандалакши начали переходить на электрообогрев в 2006 году, однако позже переход был признан незаконным. После многочисленных и безрезультатных совещаний местных властей северяне вышли на митинги.

Кроме того, одна из жительниц Зеленоборского объявила голодовку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Северянка отказалась от всего, кроме воды, 11 апреля. Свою голодовку женщина завершила 23 апреля, заявив, что областные власти бездействуют и не стремятся найти выход из сложившейся ситуации.

В ходе обсуждения депутаты высказали мнение о том, что решение проблемы лежит в плоскости федерального законодательства. В связи с этим депутаты рекомендовали Правительству региона включить членов профильного комитета Думы Ивана Новокшонова, Владимира Ахрамейко и Михаила Антропова в состав рабочей группы для выработки правового регулирования данного вопроса.

«Но пошаговое решение проблемы должно исходить от местных органов власти», - отметил зампредседателя областного парламента Владимир Мищенко.