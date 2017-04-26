Ковтун: более 70% бюджета расходуется на социальную сферу и муниципалитеты

27 Апреля 2017 года, 10:25

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — В 2016 году Мурманская область оказалась в двадцатке лучших российских субъектов по показателям социально-экономического развития. Об этом заявила в ходе своего ежегодного отчёта перед депутатами Облдумы глава региона Марина Ковтун. Губернатор отчиталась не только за минувший год, но и за все 5 лет нахождения на посту.

Напомним, что в прошлом году бюджет области был исполнен с профицитом. При этом, по словам главы региона, за 5 лет доходная часть бюджета увеличилась в 1,4 раза, в основном за счёт налоговых поступлений. Так, прирост в 20 млрд обеспечен за счет налоговых поступлений от предприятий горнометаллургического комплекса.

Ковтун отметила, что более 70% расходов бюджета идет на финансирование социальной сферы и поддержку муниципальных образований, а также на обеспечение реализации «майских» указов Президента России. Напомним, что и в этом году бюджет региона останется бездефицитным и социально ориентированным.

Увеличение расходов на социальную составляющую бюджета за последние пять лет повлекло за собой наращивание государственного долга региона, особенно в период 2012-2014 годов, однако, по словам Ковтун, за последние два года удалось сохранить безопасный уровень долговой нагрузки. Сейчас Мурманская область входит в группу российских регионов с высокой долговой устойчивостью, то есть отношение долга субъекта не превышает 50 % к сумме налоговых и неналоговых доходов.

Напомним, что в 2016 году объем госдолга региона составил 20,66 млрд. рублей, снизившись с начала года на 0,2%, или на 33,8 млн рублей. Согласно бюджетному прогнозу Мурманской области, на конец 2017 года госдолг области составит 21,71 млрд рублей.