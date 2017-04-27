Почти 11,5 млрд рублей составил общий объем доходов бюджета Мурманска в 2016 году

27 Апреля 2017 года, 10:30

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Общий объем доходов бюджета Мурманска в 2016 году составил 11,45 млрд рублей, что на 3,4% больше по сравнению с 2015 годом, сообщил глава администрации города Андрей Сысоев.

В 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составила 91,9%, что на 3,8% больше, чем в 2015 году.

Бюджет Мурманска на 2016 год был сформирован по программно-целевому принципу на основе 13 муниципальных программ, содержащих 25 подпрограмм, 26 ведомственных целевых программ и 12 аналитических ведомственных целевых программ.

Доля «программных расходов», на достижение которых используются бюджетные средства, составила 97,8% от общего объема расходов бюджета