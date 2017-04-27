27 Апреля 2017 года, 10:45

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Среднегодовая численность населения Мурманска в 2016 году составила 299872 человек, рассказал глава администрации Андрей Сысоев на заседании городского Совета депутатов.

В прошлом году родилось 3493 ребенка – на 256 детей меньше, чем в 2015 году, а уровень рождаемости снизился с 12,4 до 11,6 человек на 1000 человек населения. Число умерших сократилось по сравнению с 2015 годом на 75 человек и составило 3522 человека, а коэффициент смертности сократился с 11,9 до 11,7 человек на 1000 человек.

«Таким образом, демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения (29 человек) на фоне естественного прироста в 2015 году (152 человека) за счет опережающего снижения рождаемости (93,17%) к уровню смертности (97,9%)», – подытожил глава администрации.

Однако основной причиной сокращения численности населения Мурманска остается миграционный отток. В 2016 году численность выбывших (13899 человек) превышает количество прибывших (10755 человек).