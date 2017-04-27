Объем инвестиций в приоритетные проекты области превысит 90 млрд рублей

27 Апреля 2017 года, 10:52

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — Мурманская область заняла 14 место в рейтинге субъектов по величине валового регионального продукта. Объем ВРП на душу населения составляет более 510 тысяч рублей, сообщила Марина Ковтун во время отчёта в региональном парламенте.

В частности, за прошлый год промышленное производство выросло на 5%, за последние пять лет – почти на 15%. Увеличился и объем перевалки грузов портами и терминалами — показатель вырос за пять лет в полтора раза и достиг почти 39 млн тонн.

«Объем инвестиций в основной капитал за минувший год составил более 100 млрд рублей, и за пять лет вложения в основной капитал выросли почти в два раза. По темпу их роста регион занимает 13 место по России», - отметила Ковтун в своём докладе.

Повышению инвестиционной активности, по словам губернатора, способствует система поддержки инвестиционной деятельности. Речь, в частности, идёт о законопроекте, который позволяет снизить льготную налоговую ставку для инвесторов, уплачиваемую в региональный бюджет, до 12,5 %. Дополнительные налоговые преференции введены и для бизнеса, реализующего региональные инвестиционные проекты или заключившего специальные инвестиционные контракты с участием Правительства России, подчеркнула губернатор.

Сейчас действует 12 соглашений с инвесторами о господдержке в реализации стратегических и приоритетных инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций по данным проектам составит свыше 90 млрд рублей, планируется создать более 7 тысяч рабочих мест.

По словам Ковтун, шесть инвесторов уже воспользовались региональными налоговыми льготами, три из них - для осуществления крупных инвестиционных проектов в добывающем комплексе региона. В результате их реализации введен в строй новый горно-обогатительный комбинат на базе месторождения «Олений Ручей», на Ковдорском ГОКе запущен комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд, а также завершена масштабная реконструкция обогатительной фабрики АНОФ-3 АО «Апатит».