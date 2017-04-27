Областные депутаты поддержали поправки в закон о любительском рыболовстве

27 Апреля 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — Комитет Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ рекомендовал региональному парламенту принять обращение к министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачёву и председателю Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву по проекту федерального закона о любительском рыболовстве.

В частности, в обращении предлагается дополнить понятие любительского рыболовства правом граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку объектов любительского рыболовства. Кроме того, депутаты, по аналогии с федеральным законом об охоте, предлагают ввести норму, разрешающую рыбакам реализовывать водные биоресурсы.

По мнению главы думского комитета Максима Белова, принятие поправок в закон о любительском рыболовстве станет первым шагом в решении проблемы коммерческого лова и вылова камчатского краба. Напомним, что накануне в Думе состоялся «круглый стол», в рамках которого депутаты выслушали предложения профильных министерств, глав прибрежных посёлков, рыбаков и представителей общественных организаций.