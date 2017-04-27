Проектно-изыскательские работы в Росляково начнутся в 2017 году

27 Апреля 2017 года, 10:38

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области продолжит сотрудничество с Роснефтью, заявила Марина Ковтун во время отчёта в Мурманской областной Думе.

Проект Роснефти в Росляково – создание на базе 82 судоремонтного завода береговой базы обеспечения шельфовой добычи углеводородов – является одним из приоритетных для региона. По словам Ковтун, при полном цикле развития инвестиции в проект только на первом этапе превысят 20 млрд рублей.

«Проект не «заморожен». На территории региона зарегистрировано новое предприятие Роснефти – «Завод по производству устьевых арматур Сапфир», которое уже в этом году начнет проектно-изыскательские работы на площадке в Росляково. Они продлятся до 2019 года», - отметила глава региона.

Сотрудничество с Роснефтью является ещё одним шагом к формированию нового направления специализации экономики региона и осуществлению стратегии развития области, согласно которой регион должен стать стратегическим центром Арктической зоны России.