Доля бедного населения Мурманской области составляет 13%

27 Апреля 2017 года, 10:56

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В 2016 году средняя зарплата в Мурманской области заняла второе место по Северо-Западу и составила 48,7 тысяч рублей. При этом заработная плата в бюджетных учреждениях составила 45 тысяч рублей с ростом за прошлый год почти на 5 %, а за пять лет в 1,5 раза.

Такие данные привела губернатор Мурманской области Марина Ковтун в своём отчете перед региональными законодателями. По словам главы региона, в этой сфере остаются нерешенными две серьезных проблемы.

Первой сложностью является задолженность по заработной плате. По состоянию на 1 апреля долги по зарплате в регионе составляют 154,7 млн рублей.

«Только за 2016 год нам совместно с прокуратурой области и Государственной инспекцией труда удалось добиться выплаты просроченной задолженности по заработной плате работникам на сумму почти 148 млн рублей», - подчеркнула Ковтун.

Второй проблемой является наличие «бедного» населения, доля которого в минувшем году составила 13%. По словам губернатора, для её решения ежегодно совместно с бизнес-сообществом с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения устанавливается размер минимальной заработной платы в регионе. Напомним, что по состоянию на IV квартал 2016 года прожиточный минимум в регионе составил 13562 рубля, МРОТ на ноябрь 2016 – 14281 рубль.

«На снижение уровня бедности направлены и меры по сокращению масштабов «серой» занятости. За два последних года в регионе легализованы более 17 тысяч работников, которые получили право на реализацию своих социальных прав. Но пока проблема бедности решена не до конца, и наши усилия направлены на повышение эффективности системы поддержки наиболее уязвимых групп населения», - поясняет Ковтун.

Фото: LiveJournal