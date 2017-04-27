Задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями в 2016 году составила почти 3,7 млрд рублей

27 Апреля 2017 года, 11:25

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Задолженность организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, перед ресурсоснабжающими организациями за 2016 год снизилась на 217 млн 933 тысячи рублей (5,6%) и составила 3 млрд 681 млн. 679 тыс. рублей. Об этом сообщил глава администрации Андрей Сысоев, ссылаясь на данные ресурсоснабжающих организаций.

За аналогичный период 2015 года наблюдался рост указанной задолженности в сумме 210 млн 752 тысячи рублей (5,7%), добавил глава администрации.