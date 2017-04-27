615 северян погасили долг, чтобы отдохнуть на майских праздниках

27 Апреля 2017 года, 16:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Служба судебных приставов Мурманской области взыскала свыше 51,7 миллионов рублей с должников, желающих провести майские выходные за границей. Чтобы выехать к месту отдыха 615 северян погасили имеющиеся задолженности.

«Во избежание неловких ситуаций в аэропорту, оплачивать долг необходимо минимум за две недели до запланированного выезда за пределы России», – сообщили «Би-порту» в Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Всего с начала 2017 года исполнителями направлено в органы пограничного контроля 5024 постановления о временном ограничении на общую сумму 1,5 миллиарда рублей.

Фото: fssprus.ru