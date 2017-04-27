В «Колэнерго» введён режим повышенного контроля в связи с ухудшением погодных условий

27 Апреля 2017 года, 11:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - По прогнозам синоптиков сегодня с полудня на севере региона ожидается усиление северного, северо-западного ветра. На побережье его скорость может достигать 20-25 м/с.

В связи с прогнозируемым ухудшением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

С 11 часов в «Колэнерго» действует режим повышенного контроля.

В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.

МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Опасно для жизни приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на расстояние 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8- 800-333-02-52