Таяние арктических льдов может привести к катастрофе из-за выброса метана

27 Апреля 2017 года, 18:05

МИР/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Количество метана, который ежегодно освобождается при таянии мерзлоты в Арктике, соизмеримо с выбросами данного газа из всех морей Мирового океана. Российские учёные Дальневосточного отделения РАН считают, что это может привести климатической катастрофе.

«При сохранении современных темпов протаивания подводной мерзлоты, сопровождающегося массированным поступлением метана в атмосферу, может произойти еще более мощный выброс. Он способен привести к труднопредсказуемым последствиям», – рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории арктических исследований ТОИ ДВО РАН Олег Дударев.

Для исследования проблемы на 2017 год запланировано проведение трех арктических экспедиций. Их первоочередная задача включает выявление масштабов таяния, также необходимо дать количественную оценку миграции метана в Восточной Арктике.

Результаты наблюдений 2012, 2014 и 2016 годов показали – интенсивность выделения метана со дна устойчиво возрастает, а некоторые «факелы» в диаметре достигают сотни метров.