Ковтун: НОВАТЭК обеспечит не менее трёх тысяч рабочих мест в Мурманской области

27 Апреля 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — «Кольская верфь» НОВАТЭКа может обеспечить область как минимум тремя тысячами рабочих мест. Напомним, что компания реализует проект по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.

Инвестиции в проект оцениваются в 25 млн рублей, при этом на верфи может быть занято от трёх до десяти тысяч рабочих. Строительство начнется после прохождения экспертизы в июне этого года. К 2020 году верфь должна функционировать на полную мощность.

«При благоприятном развитии событий строительство верфи может начаться уже в этом году. При этом Леонидом Викторовичем Михельсоном (председателем правления НОВАТЭКа — прим.ред.) подтверждаются намерения компании не только по срокам реализации проекта, но и по увеличению объема инвестиций», - заявила глава региона Марина Ковтун во время отчета в Мурманской областной Думе.

Напомним, что во время визита в Мурманск премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение правительства о переводе лесных земель в земли промышленного использования для размещения центра строительства крупномасштабных морских сооружений «Кольской верфи».