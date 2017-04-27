Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку в 2% на покупку квартиры

27 Апреля 2017 года, 11:45

Ярмарка новостроек «Горизонт возможностей» состоится 13 мая в клубе Ледокол (г. Мурманск, ул. Книповича, 17). Мероприятие стало традиционным для жителей Мурманска и гостей города, каждый раз его посещает около двух сотен потенциальных собственников жилья. Событие мая пройдет в формате семинара, где все желающие смогут получить консультацию по вопросам недвижимости в непринуждённой обстановке и за чашкой кофе.

Не упустите уникальную возможность получить ответы на все актуальные вопросы в режиме он-лайн напрямую от строительных компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежа и Великого Новгорода:

Компания «ЦДС» - один из ведущих застройщиков Санкт-Петербурга представит на Ярмарке скидки и предложения для региональных покупателей, обзор строящихся и уже построенных объектов во всех районах города по цене от 1,7 млн руб. и специальные условия при приобретении квартир с использованием ипотеки.

Компания «ЛСР. Недвижимость», представит обзор квартир от 2,3 миллионов рублей. Отметим, что застройщик - лидер по количеству строящихся метров жилья, предоставляет выгодную рассрочку и систему скидок для региональных покупателей.

Строительная компания «Красная стрела» также снизит стоимость квартир для посетителей ярмарки и предоставит специальную скидку до 2% на приобретение строящихся объектов. Она в качестве генерального подрядчика реализовала свыше 112 проектов на рынке жилищного и промышленного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, Мурманске и Таллинне.

Еще одним участником события станет «Самолёт Девелопмент» – компания, зарекомендовавшая себя на рынке. Ее визитной карточкой называют продуманную организацию живых пространств, развитую социальную инфраструктуру. Все это производится за короткое время, каждую неделю возводится по этажу.

С презентацией жилых объектов Воронежа выступит застройщик «Выбор», его представители расскажут о том, как просто переехать на новое место и предоставят специальные предложения, включая скидку на квартиры до 700 тысяч рублей.

На жилищном рынке Великого Новгорода как в области кирпичного, так и крупнопанельного строительства лидером является ЗАО «Проектстрой», компания предлагает северянам жилье от 1,2 млн рублей и самостоятельно производит весь цикл работ: от проекта дома до сдачи «под ключ».

Сотрудники компании «Новостройки Петербурга» представят в Мурманске новые перспективные проекты и помогут с оформлением дистанционного договора, подбором программ ипотеки. Ипотечный центр состоит более чем из 22 банков-партнеров.

Ведущий партнёр «Горизонта Возможностей» ПАО «Сбербанк» продемонстрирует обзор аккредитованных объектов, специалисты банка проведут с посетителями индивидуальную консультацию, рассчитают ежемесячные платежи.

Подать заявку на участие и получить скидку на квартиру можно зарегистрировавшись на официальном сайте «Горизонт Возможностей» либо позвонив по телефону 8-800-25-076-25.