Инвесторы готовы вложить в Териберку 450 млн рублей

27 Апреля 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В рамках ежегодного отчета о деятельности правительства Мурманской области глава региона Марина Ковтун рассказала о состоянии туристического сектора в Заполярье.

Одним из ключевых туристических направлений области являются Хибины – по словам Ковтун, поток туристов в горы за четыре года вырос втрое. Кроме того, развитию туризма в области способствовали обновление инфраструктуры порта Мурманск и введение упрощенного визового режима для туристов, прибывающих на паромах.

Продолжает расти поток гостей из азиатских стран. Напомним, что Мурманск признан одним из наиболее привлекательных направлений для китайских туристов. Всего же в 2016 году турпоток из Китая составил 316 тысяч человек, что на 3,5% превышает уровень 2015 года.

«Развитие туризма является уникальным инструментом по созданию новых перспектив для нашего села», - заявила Ковтун. В частности, областное правительство реализует программу по развитию Териберки, на участие в которой уже претендуют 9 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования более 450 млн рублей и занятостью порядка 180 человек.

«В Териберке планируется строительство экоотеля с комплексом для активных видов отдыха с отелем, базой отдыха, причалом и скалодромом, а также создание производств с использованием местных ресурсов - это переработка дикоросов и водорослей, производство морской соли. В Умбе идет реконструкция базы отдыха, имеющей высокий туристический потенциал и уровень сервиса», - рассказала глава региона.