Ковтун: почти половина населения Мурманской области получает соцподдержку

27 Апреля 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Свыше 42% населения области охвачено мерами социальной поддержки, на эти цели правительство региона ежегодно выделяет около 6 млрд рублей. Как заявила глава региона Марина Ковтун во время выступления в Мурманской областной Думе, пожилые северяне получают дополнительную материальную поддержку в виде финансовой помощи в случае приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, компенсации части платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Кроме того, им предоставляются бесплатные путевки на оздоровление и отдых в санаториях Мурманской области и за её пределами.

«В регионе полностью удовлетворена потребность граждан в социальном обслуживании на дому и полустационарной формах. За счет развития стационарозамещающих технологий ликвидирована очередность на получение социальных услуг в домах-интернатах общего типа», - отметила Ковтун.

Однако на сегодняшний день неудовлетворенным остается спрос населения на услуги стационарных учреждений психоневрологического профиля. Полностью очередь в эти учреждения будет ликвидирована в 2018 году за счет реконструкции Апатитского психоневрологического интерната и увеличения коечной мощности, сообщила глава региона.

Кроме того, особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья – для трудоустройства инвалидов за последние пять лет было создано 389 специально оснащенных рабочих мест, а в прошлом году 41,5% обратившихся в службу занятости инвалидов были трудоустроены.

Напомним также, что на реализацию программы «Доступная среда» в 2017 году из средств областного и муниципальных бюджетов запланировано выделить более 250 млн рублей.