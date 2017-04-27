График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманская ТЭЦ опубликовала график остановок теплоисточников для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в 2017 году.
Гидравлические испытания и опрессовки:
Центральная котельная: 20-26 июня, 15-21 августа
Южная котельная: 5-9 июня, 21-25 августа
Восточная котельная: 13-19 июня, 7-11 августа
Испытания на максимальную температуру:
Восточная котельная: 23-25 мая.
График остановки теплоисточников для выполнения ремонтных работ на основном оборудовании:
Центральная котельная: 25 июля-7 августа
Южная котельная: 27 июня-10 июля
Восточная котельная: 11 июля-24 июля
«В течение межотопительного периода специалисты станции проведут ремонт отдельных участков теплосети, котлов, очистку и ремонт газоходов и дымовых труб, другие мероприятия, необходимые для надежного и бесперебойного обеспечения мурманчан теплом и горячей водой в следующий осенне-зимний период», – сообщают в ПАО «МурманскаяТЭЦ».