Железнодорожная ветка Выходной-Лавна будет построена в марте 2018 года

27 Апреля 2017 года, 12:20

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В основу концепции Кольской опорной зоны легло более 30 инвестиционных проекта, а общий объем инвестиций составит около 500 млрд рублей. Главным проектом Кольской опорной зоны является Комплексное развитие Мурманского транспортного узла, отмечается в докладе Марины Ковтун перед областными парламентариями. Напомним, что Кольская опорная зона станет одним из первых подобных проектов в России.

«Огромными усилиями проект удалось сохранить даже во время жесточайшего финансового кризиса. Общий объем инвестиций в проект составит без малого 145 млрд рублей, из них почти 40% приходится на средства федерального бюджета» - подчеркнула Ковтун.

Так, по словам губернатора, строительство железнодорожной ветки Выходной-Лавна, являющееся первым этапом программы, будет завершено в марте 2018 года.

Ранее на совещании в Мурманске глава федерального Минтранса Максим Соколов отметил, что проект комплексного развития Мурманского транспортного узла столкнулся с дефицитом бюджетных средств. С начала строительства объектов МТУ было завершено около 30% всех работ.