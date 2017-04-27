«Мурманэнергосбыт» опубликовал график отключения горячей воды на лето 2017 года

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – «Мурманэнергосбыт» опубликовал график отключения горячей воды летний период 2017 года в зоне ответственности АО «МЭС».
Котельная «Северная»:
Опрессовки: 5-9 июня, 26-30 июня
Остановка котельной на ремонт: 4-17 июля
Котельная «Роста»:
Опрессовки: 13-16 июня, 18-21 июня
Остановка котельной на ремонт: 26 июля-8 августа
Испытания на тепловые потери: 22-24 августа
Котельная р. Абрам-мыс:
Опрессовки: 20-22 июня, 11-13 июля
Остановка котельной на ремонт: 19 июля-1 августа
Испытания на тепловые потери: 22-24 августа
Котельная ТЦ «Росляково-1»:
Опрессовки: 6-7 июня, 1-2 августа
Остановка котельной на ремонт: 13-26 июня
Котельная ТЦ «Росляково Южное»:
Опрессовки: 8-9 июня, 3-4 августа
Остановка котельной на ремонт: 13-26 июня
ЦТП Северной промзоны:
Опрессовки: 21-22 июня, 26-28 июля
ЦТП-171:
Опрессовки: 31 мая-2 июня, 1-3 августа
ЦТП-175:
Опрессовки: 31 мая-2 июня, 1-3 августа
ЦТП-202,203,62,69 кв.:
Опрессовки: 20-22 июня, 15-17 августа
Опрессовки теплосетей АО «МЭС», подключенных к источникам тепла ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «ММРП»:
ЦТП - кв.2 Новое плато:
Опрессовки: 6-8 июня, 25-27 июля
ЦТП - кв. 2а Больничный городок:
Опрессовки: 6-9 июня, 25-28 июля
ЦТП Фестивальная:
Опрессовки: 19-23 июня
ЦТП Новосельская:
Опрессовки: 24-28 июля
ЦТП по ул. Шевченко:
Опрессовки: 10-14 июля
ЦТП по ул. Прибрежной:
Опрессовки: 10-14 июля
ЦТП по ул. Бондарной:
Опрессовки: 7-11 августа
График остановки теплоисточников Мурманской ТЭЦ можно увидеть здесь.