Территория опережающего развития в Кировске позволит создать не менее 250 рабочих мест

27 Апреля 2017 года, 12:46

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Создание новых рабочих мест является ключевой задачей первой, сформированной в регионе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Кировске, отметила Марина Ковтун во время своего доклада в областном парламенте.

Напомним, что заявка на создание ТОСЭР в Кировске была подана ещё в конце прошлого года, а решение было принято Правительством России в марте этого года.

Мощным стимулом для привлечения в моногород реальных инвесторов является предоставление федеральных и региональных налоговых преференций резидентам данных территорий – в частности, установление пониженной ставки налога на прибыль организаций.

«В Кировске будут реализованы туристические проекты в рамках кластера Хибины и образованы площадки для сервисных производств горно-химических предприятий области. На сегодняшний день администрацией Кировска подписано 8 соглашений с инвесторами о намерениях по реализации проектов, направленных на создание не менее 250 рабочих мест», - рассказала губернатор.