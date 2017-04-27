«Кольские скауты» помогут в создании Книги Памяти

27 Апреля 2017 года, 13:05

МУРМАШИ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - На днях в Мурмашинской городской библиотеке состоялась встреча депутата Мурманской областной Думы, председателя правления Мурманского регионального отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Виктора Сайгина с представителями областной организации «Кольские скауты», ветеранами боевых действий и главой городского поселения Любовью Зименко.

Скаутам Виктор Сайгин передал несколько томов Книг Памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Также часть книг поступит в библиотеку в Причальном.

«Книги Памяти, подаренные «Фондом мира», помогут нам собрать более полные сведения о мурмашинцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Ветераны, к сожалению, уходят. У нас в поселке остался один участник Великой Отечественной войны, скоро ему исполнится 99 лет. Поэтому важно, чтобы жители нашего поселка, особенно подрастающее поколение, знали своих героев», - считает глава муниципального образования городское поселение Мурмаши Любовь Зименко.