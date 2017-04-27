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Главная » НОВОСТИ » За пять лет 480 домов в области были капитально отремонтированы
 
 
 
 
27 Апреля 2017 года, 13:15

За пять лет 480 домов в области были капитально отремонтированы


МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – За последние пять лет капитальный ремонт был проведён почти в 480 многоквартирных домах в различных муниципалитетах Мурманской области, заявила глава области Марина Ковтун, отчитываясь перед региональным парламентов.

По данным доклада Ковтун, условия проживания улучшили почти 58 тысяч жителей области. Только за прошлый год был произведен капремонт 197 домов.

Ранее, однако, отмечалось, что российские регионы не выполнили программу капитального ремонта за прошлый год. В частности, в Мурманской области план по капремонту за год выполнен на 80%. Вместе с тем в регионе продолжает расти собираемость платежей по капитальному ремонту.

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