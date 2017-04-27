26217 семей хотят уехать из Мурманской области

27 Апреля 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В списке желающих выехать из Мурманской области состоит 26217 семей. В среднем ежегодно Кольский полуостров покидает 250 семей. Правительство Мурманской области оценивает подобные темпы продвижения очередности по областному списку как «крайне низкие». Для переселения жителей решено привлекать средства из внебюджетных источников – согласно мартовскому поручению Министерства строительства России.

Накануне замгубернатора Евгений Никора провел совещание с представителями крупных промышленных предприятий посвященное данной проблеме.

«По его итогам органам местного самоуправления поручено определить количество граждан, состоящих в списках на переселение, которые в прошлом являлись работниками крупных предприятий региона. Одновременно будут подготовлены предложения изменений нормативно-правовой базы», – сообщили в областном правительстве.

Необходимо разработать механизм, позволяющий снизить сроки ожидания переселения. Отметим, что в 2017 году в Мурманскую область поступило 211 государственных жилищных сертификатов.

«По состоянию на 25 апреля все они выданы», – подчеркнули в региональном Министерстве строительства и территориального развития.