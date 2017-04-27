Военно-спортивная игра «Зарница» пройдет в Мурманской области

27 Апреля 2017 года, 14:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - На территории турбазы «Лесная» с 10 по 12 июня пройдет военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения игры является воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и формирование интереса в военной профессии. У участников игры формируются навыки, необходимые при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники соревнований - организованные команды, состоящие из шести юношей 15-17 лет, проживающих в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух». Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».