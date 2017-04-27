Депутаты приняли отчёт Марины Ковтун

27 Апреля 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — Депутаты Мурманской областной Думы задали вопросы главе региона Марине Ковтун после того, как губернатор отчиталась о проделанной за год работе. Региональных парламентариев волновали проблемы, связанные с оптимизацией здравоохранения. Напомним, что после объединения мурманских медучреждений в городе осталось всего две поликлиники. Депутаты отметили, что граждане обращаются к ним с жалобами на очереди, нехватку врачей и трудности с записью на приём. Кроме того, Надежда Максимова обратила внимание главы региона на то, что в областных больницах устаревает оборудование, необходимое для лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Губернатор пообещала учесть пожелания депутатов при корректировке бюджета и изыскать средства на обновление аппаратуры.

Выражалось также беспокойство по поводу состояния дорожной инфраструктуры Териберки, продолжения программы переселения из ветхого жилья, а также мер поддержки узкоспециализированного медицинского персонала. Кроме того, депутаты поинтересовались мнением Ковтун о внешнем виде центральных улиц Заполярной столицы, в частности, о том, как решить вопрос с неотремонтированными фасадами зданий на проспекте Ленина.

«Я, как коренная мурманчанка, конечно же, считаю Мурманск самым красивым городом. Но я согласна, что проблема требует решения, это нужно обговаривать с городскими властями», - ответила Ковтун.

В целом оценки отчёта думскими фракциями разделились. «Единая Россия» в лице Владимира Мищенко подчеркнула, что довольна проделанной работой. По мнению депутатов фракции, все поставленные цели правительству удалось решить. Без критики обошлись и либерал-демократы — глава фракции ЛДПР Максим Белов лишь пожелал, чтобы высокие позиции области в рейтингах отразились на жизни северян, а также ещё раз обратил внимание исполнительной власти на проблемы Териберки и вопрос любительского лова камчатского краба и коммерческого лова рыбы

В свою очередь, глава фракции «Справедливой России» заявил, что в Мурманской области сформировался «депрессивный фон» в связи с ростом смертности и увеличением количества покидающей регион молодёжи. Он также отметил, что проблема «работающих бедных» до сих пор не решена, а также заявил, что меры соцподдержки жители региона признают неэффективными.

Руководитель думской фракции КПРФ Михаил Антропов подчеркнул, что фракция не удовлетворена бездефицитностью бюджета области, поскольку депутаты от коммунистов считают, что на создавшийся профицит можно было бы решить ряд острых социальных проблем в сфере здравоохранения, расселения из ветхого жилфонда, а также направить на поддержку среднего и малого предпринимательства.

По итогам голосования 26 депутатов проголосовали за принятие доклада Марины Ковтун.