В Мончегорске на параде Победы пронесут 15-ти метровую Георгиевскую ленту

27 Апреля 2017 года, 15:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мончегорске, во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк» пройдет по центральной улице города. Как сообщили в администрации Мончегорска, волонтеры городского центра культуры пронесут 15-ти метровую Георгиевскую ленту.

Шествие праздничной колонны 9 мая возглавит духовой оркестр городского центра культуры. По традиции по проспекту Металлургов пройдут военнослужащие 98-го отдельного смешанного авиационного полка и кадеты школы № 10 им. Б.Ф.Сафонова. За ними – руководители администрации города, АО КГМК, члены Совета ветеранов и политических партий. Следом – «Бессмертный полк». Его возглавят учащиеся общеобразовательных учреждений города. За ними в колонне будут идти представители общественных организаций города, представители студенчества и градообразующего предприятия, далее – работники учреждений культуры, ресурсоснабжающих организаций и медицинских учреждений города. Замыкают колонну «Бессмертного полка» все желающие жители Мончегорска с портретами родных и близких.