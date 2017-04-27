Депутаты одобрили букву «ё» в названии двух населённых пунктов Ковдорского района

27 Апреля 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ — Буква «Ё» в названии населенных пунктов Ена и населённом пункте Енский закреплена на законодательном уровне.

На сегодняшнем заседании Мурманской областной Думы закон о статусе о статусе муниципального образования Ковдорский район в части изменения букв в названии этих муниципалитетов был принят в окончательной редакции.

Напомним, что предложение об изменении названий было вынесено на общественные слушания в феврале этого года, а в марте депутаты одобрили законопроект в первом чтении.