В Мурманской области подорожала белокочанная капуста

27 Апреля 2017 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - За период с 18 по 24 апреля 2017 года наибольшее увеличение цен отмечено на белокочанную капусту, ее стоимость увеличилась на 37,4%. Репчатый лук и картофель подорожали на 10,5% и 8% соответственно. Стерилизованное молоко повысилось в цене на 1,8%, а сливочное масло на 1,5%. Морковь подорожала на 0,8%, яблоки на 0,7%. Снижение цен зафиксировано на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, их цена уменьшилась на 2%. Куриные яйца подешевели на 1,2%, сахарный песок на 0,7%.

Фото: Twitter