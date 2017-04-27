В Мурманской области подорожала белокочанная капуста

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус»
Стиллавин ввязался в медвежью торговлю Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 27.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,1258
0,5768
1 USD
Доллар США
56,3131
0,4678
1 EUR
Евро
61,5052
0,7120
10 NOK
Норвежских крон
65,8417
0,6719
10 SEK
Шведских крон
64,2286
0,8746
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

8.8 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Депутаты приняли отчёт Марины Ковтун
27 Апреля 2017, 15:10
Депутаты приняли отчёт Марины Ковтун
Андрей Сысоев предлагает интенсивнее штрафовать за неправильную парковку во дворах
27 Апреля 2017, 14:05
Андрей Сысоев предлагает интенсивнее штрафовать за неправильную парковку во дворах
26217 семей хотят уехать из Мурманской области
27 Апреля 2017, 13:45
26217 семей хотят уехать из Мурманской области
Территория опережающего развития в Кировске позволит создать не менее 250 рабочих мест
27 Апреля 2017, 12:46
Территория опережающего развития в Кировске позволит создать не менее 250 рабочих мест
 
 
 
 

Самое читаемое

Марина Ковтун заняла 76 место в национальном рейтинге губернаторов
26 Апреля 2017, 17:10
26217 семей хотят уехать из Мурманской области
27 Апреля 2017, 13:45
Энергоблок №4 Кольской АЭС отключён от сети
26 Апреля 2017, 19:45
В Мурманск доставили первую за два года партию путассу
27 Апреля 2017, 09:38
«Мурманэнергосбыт» опубликовал график отключения горячей воды на лето 2017 года
27 Апреля 2017, 12:32
Железнодорожная ветка Выходной-Лавна будет построена в марте 2018 года
27 Апреля 2017, 12:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области подорожала белокочанная капуста
 
 
 
 
27 Апреля 2017 года, 16:25

В Мурманской области подорожала белокочанная капуста


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - За период с 18 по 24 апреля 2017 года наибольшее увеличение цен отмечено на белокочанную капусту, ее стоимость увеличилась на 37,4%. Репчатый лук и картофель подорожали на 10,5% и 8% соответственно. Стерилизованное молоко повысилось в цене на 1,8%, а сливочное масло на 1,5%. Морковь подорожала на 0,8%, яблоки на 0,7%. Снижение цен зафиксировано на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, их цена уменьшилась на 2%. Куриные яйца подешевели на 1,2%, сахарный песок на 0,7%.

Фото: Twitter

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Более 20 тысяч мурманчан приняло участие в конкурсе «Лыжня зовет-2017»
2.
В Мончегорске на параде Победы пронесут 15-ти метровую Георгиевскую ленту
3.
Депутаты приняли отчёт Марины Ковтун
4.
В Мурманске пройдут субботники
5.
Военно-спортивная игра «Зарница» пройдет в Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта