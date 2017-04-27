Россия и Исландия договорились о сотрудничестве в области сохранения и исследований дикого атлантического лосося

27 Апреля 2017 года, 17:27

МИР/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ - На площадке международной рыбной выставки Seafood Expo Global 2017 руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир подписали совместное заявление о сотрудничестве в области сохранения и исследований дикого атлантического лосося, мигрирующего в российские и исландские реки. Об этом сообщает Федеральное агентство по рыболовству. Встреча состоялась на отраслевом объединённом стенде Росрыболовства и рыбопромышленников.

Россия и Исландия обладают исключительным правом на принятие мер по сохранению, регулированию и мониторингу запасов дикого атлантического лосося, мигрирующего на нерест в российские и исландские реки. Заявлением стороны выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве по вопросам сохранения и исследований вида, а также призвали прибрежные государства, которые осуществляют морской перехватывающий промысел дикого атлантического лосося, прекратить такой промысел. Кроме того, договорились обсуждать состояние запасов дикого атлантического лосося и меры по их сохранению в Северной Атлантике в ходе проведения ежегодных сессий Смешанной Российско-Исландской комиссии по рыбному хозяйству, а также тематических международных мероприятий.

В рамках встречи также обсудили возможные сессии по обмену опытом в сфере аквакультуры. На фермах Исландии ежегодно производят порядка 5-6 тысяч тонн гольца – это вид лососевых относится к быстрорастущим и может успешно выращиваться в северных районах России. Представители Росрыболовства выразили заинтересованность в знакомстве с исландскими технологиями и намерение посетить для этого аквакультурные предприятия страны.