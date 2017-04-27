Выгрузка отработавшего ядерного топлива в губе Андреева начнётся в мае 2017 года

27 Апреля 2017 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В губе Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» близится к завершению подготовка к выгрузке отработавшего ядерного топлива. Основная инфраструктура, создание которой было предусмотрено контрактом, в настоящий момент построена, сообщили «Би-порту» в АО ФЦЯРБ.

«Завершены работы по контракту на строительство ключевого объекта – здания-укрытия БСХ (блоков сухого хранения), в котором хранятся свыше ста активных зон атомных подлодок», - сообщил генеральный директор АО ФЦЯРБ Андрей Голиней.

Однако, как пояснили агентству в ФГУП «РосРАО», акт выполненных работ будет подписан только тогда, когда будут устранены замечания, обозначенные специалистами приёмочной комиссии.

Ожидается, что в мае 2017 года будут производиться работы по выгрузке отработавшего топлива, а на конец июня этого же года запланирована отправка первой партии контейнеров с ОЯТ на теплоходе «Россита».

АО ФЦЯРБ в рамках исполнительного соглашения о Гранте 007В, заключённого с Европейским банком реконструкции и развития определен Госкорпорацией «Росатом» как заказчик проекта строительства части инфраструктуры для обращения с ОЯТ. Ключевым объектом строительства являлось здание БСХ. Приемка здания-укрытия емкостей БСХ и ввод его в эксплуатацию будет означать сдачу основной инфраструктуры для обращения с ОЯТ и подготовку к полномасштабному вывозу топлива из губы Андреева.

Фото: Российское атомное сообщество