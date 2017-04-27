Tele2 объявляет об избрании обновленного состава совета директоров

РОССИЯ/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Владельцы сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») на внеочередном заседании общего собрания участников 13 апреля приняли решение о переизбрании совета директоров компании.
В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).
Также в новый состав совета директоров Tele2 вошли:
- Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров Tele2;
- Стефано Зуппет (Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»;
- Боян Иванович (Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»;
- Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;
- Сергей Анохин, старший вице-президент ПАО «Ростелеком»;
- Владимир Кириенко, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»;
- Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком»;
- Дмитрий Лебедев, управляющий директор ЗАО «АБР Менеджмент»;
- Александр Пентя, заместитель генерального директора ЗАО «АБР Менеджмент»;
- Владимир Лукин, первый заместитель генерального директора ЗАО «Севергрупп»;
- Бруно Дюшарм (Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners – независимый директор.
Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.
Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.