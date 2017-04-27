290 пешеходных переходов Мурманской области находятся в ненадлежащем состоянии

27 Апреля 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области насчитывается 1044 пешеходных перехода. Заместитель начальника УГИБДД по Мурманской области Михаил Данчивский на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения доложил, что 290 переходов имеют недостатки в обустройстве. В Мурманске таких 77. Также большое количество «проблемных» переходов зарегистрировано в Кандалакшском и Печенгском районах. В первом случае из 84 переходов недостатки имеют 63, в Печенгском районе показатель меньше – 38 при общем количестве в 55 переходов.

К основным нарушениям относятся отсутствие удерживающих ограждений, «лежачих полицейских», а также недостаточная освещенность в районе пешеходного перехода.

«Много нарушений выявлено. Была зима, и имеются снежные валы, отсутствует дорожная разметка, наличие которой должно быть круглогодично», – рассказал Данчивский журналистам.

В ходе своего выступления на комиссии он также отметил ситуацию в Североморске. Был проведен анализ выполнения городской администрацией поручения президента, которое тот дал два года назад. Исходя из него, можно сделать вывод, что несоответствующие пешеходные переходы будут приведены в надлежащее состояние к 2035 году. В ЗАТО Североморск недостатки выявлены у 24 переходов из 79.