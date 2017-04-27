В здании бывшего кинотеатра «Родина» может открыться Центр молодёжи и семьи

27 Апреля 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Город уже начал разрабатывать концепцию реконструкции бывшего кинотеатра «Родина», сообщил глава администрации Андрей Сысоев во время отчета перед депутатами Совета депутатов.

Старейший мурманский кинотеатр, объект культурного наследия, с 2007 года находился в аренде по нескольким договорам. Бывший арендатор, компания «Моисей», без согласования с городскими службами начала реконструкцию «Родины». Строительство проводилось без проектной документации, что привело здание в опасное техническое состояние.

Процесс передачи кинотеатра в ведение муниципалитета затянулся, так как бывший арендатор, объявленный банкротом, подал апелляцию в суд. Процесс, по словам Сысоева, закончился только летом-осенью прошлого года, сейчас зданием владеет муниципальная Мурманнедвижимость.

«Однозначно это не будет торговый центр, парикмахерская и т.д., это мы даже не обсуждаем. Кинотеатр ли? Их и так много. Есть большой зал в кинотеатре «Мурманск», есть маленькие залы в ТРЦ, оба формата живут. Но в городе нет своего Дворца культуры, например. А можно сделать полноценный Центр молодёжи и семьи, в зале давать концерты, создать кружки по интересам», – рассказал глава администрации.

Он также добавил, что в скором времени уже можно будет выйти на расчет стоимости необходимых работ.

Фото: Тимур Красных