Мурманск прогноз отключений на 28 апреля

МУРМАНСК/ 27 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 апреля.
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Халатина, 19, 21
ул. Олега Кошевого, 12 (корп. 1)
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 пр. Кольский, 39, 41
09.00 – 16.00 ул. Александрова, 2
09.00 – 10.00 ул. Крупской, 36
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.