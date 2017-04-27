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Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Екатерина Крюкова:

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Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » БПК «Североморск» вошёл в Средиземное море
 
 
 
 
28 Апреля 2017 года, 08:10

БПК «Североморск» вошёл в Средиземное море


МИР/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив. С проходом Гибралтара российские моряки завершили круговой обход Африканского континента.

Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота продолжается с 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

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